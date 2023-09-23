التصوير ممنوع.. دينا الشربيني تفرض حالة من الخصوصية في عزاء والدتها

السبت، 23-09-2023
03:04 م
نسمه عبد الوهاب
تلقت الفنانة دينا الشربيني عزاء والدتها
مساء الجمعة الموافق 22 سبتمبر الجاري في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أن رحلت والدة الفنانة بعد 5 شهور من راحيل والدها.
دينا الشربيني تمنع التصوير
حرصت الفنانة دينا الشربيني على منع التصوير في عزاء والدتها
وبررت هذا التصرف بأنها تريد الحفاظ على خصوصيتها في حزنها على والدتها.
نجوم حضروا عزاء والدة دينا الشربيني
وكان بين نجوم الفن الذين حضروا عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني كل من ياسمين رئيس ومى عمر والمخرج محمد سامى وكريم فهمى وشيكو وأحمد خالد صالح وشريف منير وأشرف زكي نقيب الممثلين، وزوجته روجينا وهانى رمزى ومحمد إمام وإياد نصار ومايا دياب وهنا الزاهد وعلا غانم.