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نجوم الفن يعزون دينا الشربيني بعد وفاة والدتها

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دينا الشربيني
الأربعاء، 20-09-2023 05:27 م نسمه عبد الوهاب
حرص  عدد كبير من نجوم الفن على تعزية الفنانة دينا الشربيني بعد وفاة والدتها اليوم الأربعاء، الموافق له 20 سبتمبر الجاري.

حيث كتب الفنان كريم محمود عبد العزيز عبر خاصية التعليقات للفنانة دينا الشربيني: «البقاء لله»، وكتب الفنان أحمد التهامي: «البقاء لله ربنا يرحمها ويحسن إليها ويصبرك يا دينا».

وعلق الفنان محمود حجازي عبر الصفحة الرسمية بموقع انستجرام للفنانة دينا الشربيني، قائلًا: «البقاء لله ربنا يرحمها ويغفر لها إن شاء الله»، وكتبت الفنانة سلمى أبو ضيف: «البقاء لله.. ربنا يصبرك يارب»، وعلق الفنان أحمد جمال سعيد قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها واغفرلها يارب يارب».


وكتب الفنان أحمد سعد: «البقاء لله يا حبيبتي»، كما علقت الفنانة أيتن عامر: «لا إله إلا الله.. ربنا يصبرك يا دينا ويربط على قلبك ويرحم والديكي»، وكتبت الفنانة إسعاد يونس: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. قلبي عندك يا حبيبتي ربنا يصبرك ويربط على قلبك.. في الجنة ونعيمها بإذن الرحمن».


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