"البنتاجون" يمنع التحقيقات حول الأجسام الفضائية بسبب "الشياطين"

الجمعة، 07-05-2021
07:47 م
فتحي مجدي
قال الموظف المدني السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، نيك بوب، إن قادة "البنتاجون
" منعوا التحقيقات
حول الأجسام الطائرة المجهولة، لأنهم يعتقدون أن دراستها "تمنح الطاقة للشياطين التي تبحث عن الاهتمام، وتطعمهم بطريقة ما".
وأضاف نيك وفقًا لصحيفة "ديلي ستار"، إن لهذه النظرية جذورًا في الوصف التوراتي للشيطان بأنه "أمير سلطان الهواء".
وأشار إلى أنه "كان من المحبط للغاية الاضطرار إلى التعامل مع ما شعرت أنه تدخل الدين في قضية الدفاع والأمن القومي.
وتابع: "في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، تم إعاقة التحقيقات
الحكومية حول الأجسام الطائرة المجهولة بسبب اعتراض كبار المسؤولين. ووضعت حواجز على الطرق من قبل أشخاص في الحكومة قبلوا فكرة أن هذه الظاهرة شيطانية".
واستدرك قائلاً: "يبدو أن الاعتقاد هو أن دراسة الأجسام الطائرة المجهولة ستمنح الطاقة للشياطين الباحثين عن الاهتمام، وتغذيهم بطريقة ما، في موقف يكون فيه المسار الأكثر أمانًا هو تجاهلهم".
وقال نيك إنه يعتقد أن بعض المسؤولين يعتقدون أن التعامل مع الكائنات الفضائية هو "فخ وخطير ومقدس".
وزعم أن هناك أمثلة موثقة جيدًا للرد الديني ضد وكالة المخابرات الأمريكية التي تحقق في الأجسام الطائرة المجهولة، مضيفًا: "أعتقد أن هذا كان عاملاً في وزارة الدفاع أيضًا".
يأتي ذلك في أعقاب الأخبار التي تفيد بأن حكومة الولايات المتحدة تستعد لتبادل المعلومات حول "حقيقة" الأجسام الطائرة المجهولة، وفقًا لأحد الخبراء.
ويدعي لويس إليزوندو أنه المدير السابق للبرنامج المتقدم لتحديد التهديدات الفضائية (ATTIP)، وهي وحدة سرية في (البنتاجون
) قامت بدراسة الأجسام الطائرة المجهولة بين عامي 2007 و 2012.
ويقال إن هذا البرنامج الرائد، تم تكليفه بالتحقيق في مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة في الولايات المتحدة وبقية العالم.
وهو يدعي الآن أن وثيقة سرية جديدة من المقرر إطلاقها في يونيو تلامس ما لا يمكن تفسيره.
وقال إليزوندو لصحيفة "نيويورك بوست": "أعتقد أن الحكومة قد اعترفت بواقع الظواهر الجوية غير المحددة (UAP)"، على الرغم من التوقيع على ما يشير إليه باتفاقية عدم إفشاء "مدى الحياة" قبل استقالته من البنتاجون
في عام 2017.
وأضاف: "أعتقد أنهم جميعًا يريدون إجابات وأعتقد أنهم جميعًا على استعداد لطرح الأسئلة الصعبة".