الأمن يتوصل إلى قاتل روان الحسيني بطلة العالم ويكشف سبب جريمته

الخميس، 20-01-2022
09:30 ص
كشفت أجهزة الأمن في محافظة كفر الشيخ، تفاصيل جديدة بشأن مقتل بطلة العالم
لكرة السرعة روان الحسيني
والعثور على جثتها ملقاة فوق سطح عقار بمدينة دسوق.
وألقت الشرطة القبض على قاتل الفتاة وتبين أنه مُسجل على قائمة الأشخاص
الخطيرين، ويقيم بمدينة دسوق، وكان قد تعقب الشابة من أجل سرقة قرطها الذهبي
وهاتفها الجوال، وعندما قاومته قام بخنقها وقتلها.
واعترف المتهم بقتل بطلة العالم
في كرة السرعة
، حيث قال إنه تعقبها أثناء
خروجها من نادي دسوق الرياضي واستغل الظلام بمدخل عمارة “الزعيم” بشارع “الجيش”
وهو مكان إقامة خالتها التي كانت ستذهب لزيارتها، وخنقها عدة مرات حتى لفظت
أنفاسها.
وأضاف أنه حمل جثتها إلى أعلى سطح العقار ثم استولى على القرط الذهبي الخاص
بها وهاتفها المحمول. وتبين أن المتهم، ويدعى “إ. م. م” مسجل “خَطِرا”، وتم اتهامه
في 17 قضية سابقة في قضايا اتجار بمواد مخدرة وسرقة وبلطجة.