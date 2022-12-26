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اكتشفت أن زوجي غير قادر على العلاقة او الإنجاب.. نادية عمارة تُجيب

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نادية عمارة
Native
Teads
الإثنين، 26-12-2022 01:13 م

تلقت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية والمتخصصة في الدراسات الإسلامية، سؤالًا ورد من إحدى السيدات تقول: انا ابتليت في زواجي واتضح ان زوجي لديه امراض كثيرة تعوق عملية صحة العلاقة الزوجية ومسألة الانجاب، وأريد اشياء تقويني لكي اتحمل الازمة التي فيها؟

 

في بداية ردها، قالت الداعية الإسلامية للسائلة بأنه لابد على الانسان ان يصبر على ما هو فيه، مشيرة إلى السائلة بأن تتذكر قول الله-تعالى-في سورة الزمر،" إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ".

 

واضافت عمارة، عبر إحدى حلقات برنامج" قلوب عامرة" المذاع على فضائية" أون"، بأن المعافى من الابتلاء في نعمة الله، واما المبتلى فيكون في معية الله، ويكون له رحمات خاصة لأنه في شدة، ناصحة السائلة لكي يمر وقتها عليها بذكر الله والانشغال بالنشاطات الطيبة النافعة، فخير الناس انفعهم للناس.

 

ونصحت الداعية الإسلامية بألا تضيع وقتها بكثرة البكاء ولكن عليها ان تثق بأن الحكيم-سبحانه وتعالى-له حكمة مما حدث لك، فعليك ان تصبري وان تحتسبي.

 

واستشهدت عمارة، بحديث ورد عَنْ أبي يَحْيَى صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: عَجَباً لأمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأِحَدٍ إِلاَّ للْمُؤْمِن: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خيْراً لَهُ. رواه مسلم.

 

واوضحت الداعية أن المؤمن دائما ابدًا يتقلب في كل خير، وعلى العبد ان يكون على اليقين بأن الأشياء التي تحدث له هى عين اللطف وعين الرحمة.

 

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