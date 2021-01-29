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اعترافات صادمة للمتهم بإشعال النار في حريق التوفيقية

حريق التوفيقية
حريق التوفيقية
 
الجمعة، 29-01-2021 07:37 م الطيب حسين
أدلى المتهم بإشعال النار في حريق التوفيقية باعترافات صادمة عقب القبض عليه من قوات الأمن.

واشتعلت النيران في عدد من المحال التجارية بمنطقة التوفيقية بالقاهرة اليوم.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط مرتكب واقعة إضرام النيران. وبسؤال المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على خلفية وجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحلات "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم، فقام بالتحصل على كمية من "البنزين" من صاحب مركبة "توك توك" عقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" وتعطلت مركبته، وتوجه لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النيران فى بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته الكائنة بمحل البلاغ، إلا أن الحريق امتد على النحو المشار إليه، ولاذ بالفرار.

وكانت البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بمنطقة شارع التوفيقية بدائرة قسم شرطة الأزبكية، أسفر عن احتراق 14 كشكًا، وامتداد النيران لأحد المراكز التجارية بذات المنطقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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