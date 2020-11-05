استشاري يوضح الفرق بين الإنفلونزا وفيروس كورونا

الخميس، 05-11-2020
12:34 م
إيمان هاني
أكد الدكتور إسماعيل علي صقر، أخصائي الباطنة،
أن هناك تشابها كبيرًا بين أعراض الانفلونزا الموسمية وفيروس كورونا
، وتشمل الحمى الكحة
الجافة والإرهاق ووجع الجسم، ولكن هذه الأعراض تكون أشد في فيروس كورونا
.
وأضاف "صقر"، خلال مداخلة هاتفية
ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى
"، بأن الرشح ووجه
الحلق واحتقان الانف تكون في الغالب انفلونزا موسمية.
وأشار، إلى أن الاعراض إذا كانت بسيطة فعلى المريض
أن يلزم منزله، ويتناول بعض الأدوية لعلاج الأعراض سواء ارتفاع درجة الحراري أو خلافه.