احذفه الآن.. اكتشاف تطبيق شهير على الهاتف يسجل المكالمات

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هاتف محمول
الخميس، 01-06-2023 10:01 ص

 

 

حظرت "جوجل" تطبيقا شهيرا على متجر "جوجل بلاي" ونصحت مستخدمي هواتف "أندرويد" بحذفه فورا من أجهزتهم.

وقالت جوجل إن الخبراء اكتشفوا أن التطبيق كان قادرا على تسجيل المحادثات وسرقة الرسائل وتتبع مواقع المستخدمين دون إذنهم.

التطبيق يحمل اسم iRecorder - Screen Recorder، تم تنزيله آلاف المرات قبل إزالته، وهو قادر على سرقة مجموعة كبيرة من البيانات من الأجهزة المصابة، بما في ذلك: جهات الاتصال، والرسائل القصيرة، وسجلات المكالمات، وسجل المتصفح، وموقع الجهاز، ولقطات شاشة الجهاز.

ويمكن للمهاجم أيضا التحكم عن بُعد في الجهاز المصاب باستخدام البرامج الضارة، ما يتيح له تنفيذ إجراءات مثل إجراء المكالمات، وإرسل رسائل نصية وتصفح الانترنت.

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