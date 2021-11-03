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احذر.. 6حالات لسحب رخصة القيادة 3 شهور في قانون المرور الجديد

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ارشيفية
Native
الأربعاء، 03-11-2021 10:55 ص

وفقا لتعديلات قانون المرور الجديد، تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال ارتكاب المخالفات الآتية:

1- السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج

2- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

3- وقوف المركبة ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون اضاءة الانوار الصغيرة الامامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

4- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختص.

5-عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.

6- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.
 

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