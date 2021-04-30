الجمعة، 30-04-2021
02:03 م
فتحي مجدي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وراء الأجسام الطائرة المجهولة "على شكل هرم" التي تم تصويرها وهي تجتاح سفينة تابعة للبحرية الأمريكية و "لا شك في ذلك" .
كما زعم السناتور السابق هاري ريد
اتهم عضو سابق في مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بالوقوف وراء الأجسام الطائرة المجهولة "الهرمية الشكل" التي تم تصويرها وهي تجتاح سفينة تابعة للبحرية الأمريكية.
وقال هاري ريد: "لا شك في ذلك" بعد أن أكد البنتاجون أن اللقطات المسربة حقيقية.
تم تصوير جسم على شكل هرم أو مثلث وهو يحلق عاليًا فوق المدمرة الحاملة للصواريخ "يو إس إس راسل" في يوليو 2019.
وأكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع أن فريق العمل المعني بالظواهر الجوية المجهولة التابع للبنتاغون يحقق في الفيديو.
قال السناتور ريد لموقع (Mystery Wire UFO) الإخباري: "إنهم يأتون في أسراب، مثل النحل، مثل الحشرات، الكثير منهم".
وردًا على سؤال حول احتمال أن تكون الأجسام الطائرة الطائرة تكنولوجيا صينية متطورة، أضاف: "تذكر دائمًا روسيا، الاتحاد السوفيتي، يديره رجل يدير جهاز المخابرات السوفيتية. كان لديهم ما يصل إلى 31000 عميل في وقت واحد.
لذا فإن روسيا متورطة في هذا، ولا شك في ذلك".
يأتي ذلك بعد أن قال ضابط مخابرات أمريكي سابق إن الأجسام الطائرة المجهولة عطلت منشآت الأسلحة النووية الأمريكية، مما أثار مخاوف من أن الصين أو روسيا قد تسيطر على "التكنولوجيا الأجنبية المعادية".
وقال لويس إليزوندو إنه كان المدير السابق للبرنامج المتقدم لتحديد التهديدات الفضائية (ATTIP)، وهي وحدة سرية في (البنتاجون) قامت بدراسة الأجسام الطائرة المجهولة بين عامي 2007 و 2012، إن الحكومة الأمريكية تستعد للكشف عن "حقيقة" الأجسام الطائرة المجهولة.
وأضاف في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن الشيء الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لي هو تلك الحوادث التي تتعلق بأسهمنا النووية. يبدو أن هناك تطابقًا واضحًا للغاية بين UAP (الظواهر الجوية غير المحددة)، ونشاط UAP المرتبط وتقنيتنا النووية".
وتابع: "سواء كانت أنظمة دفع أو أسلحة أو غيرها. وهذا مقلق لدرجة أننا عطلنا بالفعل بعض قدراتنا النووية بسبب هذه الأشياء. لذا، كما تعلمون، مرة أخرى، دعونا نضع هذا في سياق تكنولوجيا الخصومة الأجنبية إذا كان لدى روسيا أو الصين القدرة على تعطيل قدرتنا على الضربات النووية أو قدرتنا الدفاعية".
في الأثناء، قد تكون لقطات الأجسام الغريبة "على شكل هرم" مجرد البداية، حيث ادعى مسرب الفيديو أن هناك "تسعة" مقاطع فيديو أخرى.
صدم جيريمي كوربل العالم عندما أطلق لقطات FLIR (إلى الأمام بالأشعة تحت الحمراء) لأجسام مجهولة تحوم فوق المدمرة "يو إس إس راسل" قبالة سان دييجو.
نُشرت أيضًا ثلاث صور لمركبة "كروية" شوهدت "تنزل إلى الماء" من قبل طاقم السفينة يو إس إس أوماها في 15 يوليو 2019، على الموقع الإلكتروني extraordinarybeliefs.com.
وشارك منذ ذلك الحين صورة رابعة لمركبة أوماها أيضًا، والتي يقول إنها لقطة شاشة من الفيديو.
وادعى خبير آخر أن تقريرًا عن جسم غامض وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكشف عن كائنات فضائية فائقة الذكاء تزورنا بسلام.
وقال البروفيسور دانييل دريزنر بعد أيام من كشف المدير السابق للمخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف أن ملفات (البنتاجون) تتضمن معلومات استخباراتية رفعت عنها السرية عن طائرات "تجاوزت حاجز الصوت دون دوي صوتي" الشهر الماضي.
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