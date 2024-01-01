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ابنته ظهرت بالحجاب.. تامر حسني يثير الجدل بصورة مع طليقته وأولاده

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تامر حسني
الإثنين، 01-01-2024 10:54 ص


أثار الفنان تامر حسني جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بعد صورته مع طليقته بسمة بوسيل
وأشعلت بنات تامر حسني السوشيال ميديا  بارتدائهما العبايات السوداء والحجاب بالاحتفال برأس السنة. 
وانتشرت الصورة بتعليقات ساخرة وأبرزها فتحوا الأعياد علي بعض وكانت صورة تامر حسني مثيرة للجدل بسبب ملابسهم والتي تعبر عن ملابس صلاة عيد الفطر او عيد الأضحى وإليكم صور بنات تامر حسني
ونشر تامر حسني عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورة "عائلية بالجلاليب" له مع أسرته، وكتب مهنئا جمهوره بالعام الجديد: "كل سنة وأنتم طيبون ويا رب سنة أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية".
وحظيت الصورة باهتمام أكثر من نصف مليون متابع في 3 ساعات، والذين اعتقد بعضهم أنه عاد لطليقته بسمة بوسيل.
لكن تامر أو بسمة لم يكشفا حقيقة عودتهما لبعضهما من جديد أم لا.
وكانت بسمة بوسيل أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن تامر حسني في شهر أبريل الماضي، من خلال منشور عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام قالت فيه: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب".

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