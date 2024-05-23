ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها الـ 38





احتفلت فاطمة كمال، ابنة الفنانة عبلة كامل بعيد ميلادها الـ 38، وذلك من خلال كتابتها منشور مطول باللغة الإنجليزية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت ابنة عبلة كامل، أمس الأربعاء، منشور مطول بالإنجليزية عبر فيسبوك، كشفت فيه عن التغيرات التي طرأت على حياتها بعد التطور التقني وظهور الذكاء الاصطناعي وشات جي بي تي.

أحدث ظهور لـ ابنة عبلة كامل

وفي أخر شهر أبريل الماضي، نشرت فاطمة كمال -ابنة الفنانة عبلة كامل- صورة لها عبر ستوري حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بصحبة ابنتها.

وظهرت حفيدة عبلة كامل في الصورة وهي تحتضن والدتها فاطمة كمال، التي علقت على الصورة قائلة: «الحب كله».

وكانت حالة كبيرة أثارها زوج فاطمة ابنة الفنانة عبلة كامل البولندي الذي يحمل اسم باويل جو، وذلك بعدما قام بغلق حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، واختفى عن السوشيال ميديا في قرار غامض منه.

وفي الوقت الذي قرر فيه البولندي باويل جو - زوج ابنة عبلة كامل - غلق حسابه على انستجرام، لاتزال زوجته فاطمة مختلفة بصورهما معا.

صور ابنة عبلة كامل

نشرت فاطمة ابنة الفنانة عبلة كامل، صورا جديدة لها بصحبة زوجها البولندي أثناء احتفالها بعيد ميلادها فى منزلها.

وظهرت فاطمة فى الصور بإطلالة جريئة حيث ارتدت ملابس مكشوفة، وتلقت ابنة عبلة كامل عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي العديد من التهاني والمعايدات بمناسبة عيد ميلادها.

بنات عبلة كامل

وأصبحت فاطمة وشقيقتها زينب محط أنظار واهتمام الجميع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديث والدهما الفنان أحمد كمال عنهما فى أحد اللقاءات التلفزيونية.

وكشف أحمد كمال عن زواج ابنتيه «زينب وفاطمة» من أجانب حيث تزوجت زينب من رجل إنجليزي، بينما تزوجت فاطمة من رجل بولندي.

وما لايعرفه البعض أن ابنتي عبلة كامل وأحمد كمال متزوجتان منذ فترة من أجانب، ولديهما بنتين لكل واحدة.

وأشار أحمد كمال إلى أنه لم يتدخل في زواج ابنتيه من عبلة كامل، مطلقا وترك لهما حرية الاختيار.

اعتزال عبلة كامل

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل اعتزال الفنانة عبلة كامل للفن، وحقيقة إصابتها بسرطان الثدي وعلاجها في إحدى المستشفيات.

وتابع أشرف زكي خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها “VIP” المذاع على شاشة “هي”: “أعوذ بالله مافيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل، وبتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من إخوه”.

وأضاف أشرف زكي: “عبلة أخدت قرار أنها تبتعد، تواصلت معها وقت مهرجان الدراما أنا ودكتور يحيى الفخراني، وهي رفضت، ولو تعبانة أكيد كانت قالتلي، وقولتلها ترجع عشان خاطري قالتلي مش حابة وخاطرك على عيني”.