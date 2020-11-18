إطلاق إسم الشهيد ياسر عصر على مدرسة بمسقط رأسه

الأربعاء، 18-11-2020
05:14 م
أحمد سالم
أعلنت أسرة الشهيد
اللواء ياسر عصر
الذي استشهد صباح أمس الثلاثاء خلال السيطرة علي حريق بمحطة مترو الأنفاق "مسرة" بالقاهرة انهم تقدموا بطلب للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لإطلاق اسم الشهيد
على مدرسة
مشتهر الثانوية الصناعية كتكريم من المحافظة لروح الشهيد
الذى ضحى بنفسه لإنقاذ العشرات من الأرواح.
وأوضحت الأسرة أن محافظ القليوبية أبدى موافقته مؤكدا أن الشهيد
ضحى بنفسه لإنقاذ الكثير من الأرواح ولابد من التكريم اللائق له كما انه سيتم عرض الطلب على أقرب مجلس تنفيذي ومن المؤكد انه سينال موافقة الجميع تخليدا لذكرى الشهيد
الراحل.
ونعى مركز اعلام القليوبية التابع للهيئة العامة للاستعلامات الشهيد
حيث أكد رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية ان الشهيد
" عصر" ابن محافظة القليوبية بطل من نوع خاص قدم نموذجًا رائعًا فى التضحية والإيثار والذى استشهد أثناء قيامه بمهام عمله ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، إلا انه سقط داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.
ويعتبر الشهيد
نموذجا واحدا من بين نماذج عديدة فى لوحة شرف تضم مئات الأبطال والمصابين من أبطال الشرطة المصرية والقوات المسلحة الباسلة.