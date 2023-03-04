إصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص...تفاصيل

السبت، 04-03-2023
02:58 ص
نسمه عبد الوهاب
تعرض 11 شخصًا لإصابات
مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب ميكروباص في مفترق خيري بوصلة الدواويس بمحافظة الإسماعيلية
وكان اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء هنري إبراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد انقلاب ميكروباص على مفارق خيري في وصلة الدواويس بالقصاصين
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث