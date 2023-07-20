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إسرائيل تراقب صفقة عسكرية مصرية تنقل تكنولوجيا خطيرة للجيش

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ارشيفية
الخميس، 20-07-2023 01:33 م

 

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن صفقة كبيرة مرتقبة بين مصر وفرنسا تقوم باريس بموجبها بنقل تكنولوجيا متطورة لمصر تزيد قدراتها في بناء السفن الحربية الذاتية للمراقبة الإلكترونية.

 

كما ستشمل الاتفاقية وفق تقرير لمجلة "يسرائيل ديفينس" التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي التعاون في عدة مجالات في قطاعي التكنولوجيا والصناعة.

 

وأشارت المجلة العسكرية الإسرائيلية إلى أن مصر تجري محادثات مع نافال جروب لاتفاقية نقل التكنولوجيا (TOT) المستخدمة لتصنيع سفن المراقبة الإلكترونية الاستخباراتية (ELINT).

ولفتت إلى أن وزارة الإنتاج الحربي المصرية وحوض بناء السفن بالإسكندرية (ASY) وشركة بنها للإلكترونيات تشارك في الصفقة.

 

ونقلت المجلة العسكرية عن مصادر فرنسية قولها أن حوض السفن المصري ASY يتطلع إلى تصنيع سفن متقدمة صغيرة الحجم محليا مع إمكانات ELINT للاستخدام المحلي والتصدير للخارج.

 

وتضيف المصادر نفسها أنه وفقا للاتفاقية، ستتلقى شركة بنها للإلكترونيات نقل التكنولوجيا لأجهزة التتبع الخاصة بسفن ELINT، وبذلك تكون مصر قادرة على تصنيع السفن محليًا بالكامل ومكوناتها المتطورة.

 

وبدأت المحادثات في يناير 2023. ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق قبل نهاية هذا العام.

 

وكان قد صرح رئيس أركان حرب القوات البحرية المصرية، الشهر الماضي ، اللواء بحري إيهاب محمد صلاح محمود مسعد، إن مصر ستكتسب قريبا القدرة على إنتاج سفن مراقبة ودوريات متطورة.

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