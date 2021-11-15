إدوارد يهاجم زكريا بطرس بعد الإساءة للرسول وينشر صورته بعلامة إكس

الإثنين، 15-11-2021
08:53 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد الفنان إدوارد أنه يرفض تصريحات الكاهن زكريا بطرس
المسيئة للإسلام، و
أنه لن يسمح لأي كان بأن ينشر الفتنة
بين المسلمين والمسيحيين.
و نشر إدوارد علي صفحته الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "
إنستجرام" صورة لـ"زكريا بطرس
" ووضع عليها علامة "X " مؤكدا أنه لن يسمح بنشر الفتنة
بين المسلمين
والمسيحيين .
و أشار في تعليقه علي الصورة أنه يصوم أول يوم رمضان
و يسهر مع أصحابه في
ليلة العيد حتى الصياح، و أنه تربي علي صوت الآذان، مؤكدا أنه يحترم الدين
الإسلامي لأن كل الأديان محبة .