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إدوارد يهاجم زكريا بطرس بعد الإساءة للرسول وينشر صورته بعلامة إكس

ادوارد
ادوارد
Native
الإثنين، 15-11-2021 08:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الفنان إدوارد أنه يرفض تصريحات الكاهن زكريا بطرس المسيئة للإسلام، و أنه لن يسمح لأي كان بأن ينشر الفتنة بين المسلمين والمسيحيين.
و نشر إدوارد علي صفحته الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" صورة لـ"زكريا بطرس" ووضع عليها علامة "X " مؤكدا أنه لن يسمح بنشر الفتنة بين المسلمين والمسيحيين .
و أشار في تعليقه علي الصورة أنه يصوم أول يوم رمضان و يسهر مع أصحابه في ليلة العيد حتى الصياح، و أنه تربي علي صوت الآذان، مؤكدا أنه يحترم الدين الإسلامي لأن كل الأديان محبة .
 

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