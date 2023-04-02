إحالة قهوجي لجنايات الجيزة.. عاشر معاقة ذهنيًا 5 مرات





أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة قهوجي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بمواقعة فتاة من ذوي الإعاقة العقلية واستمعت النيابة لأقوال المتهم وأقوال المجنى عليها.

س/ ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟ " افهمناها "

ج/ اللي حصل أن الطفلة دى بنتي أنا وأنا كنت تعبانة ورايحة المستشفى والمتهم اتخانق معايا والناس طلبت الحكومة وجت خدتنا.

س / ما هي صلتك بالمتهم ؟

ج/ هو متجوزنى عرفي

س/ هل قام المتهم بمعاشرةك معاشرة الأزواج ؟ "افهمناها "

ج / أيوه

س / كم عدد المرات قيام المتهم بمعاشرةك معاشرة الأزواج ؟ " افهمناها "

ج / خمس مرات

س/ ما هي بادئة قيام المتهم بمعاشرةك معاشرة الازواج ؟

ج / لم تجب

س/ هل قام المتهم بحصر ملابسك عنكى ؟ " افهمناها "

ج/ ايوه

س/ هل قام المتهم بحصر ملابسه عنه ؟ " افهمناها "

ج / ايوه

س/ هل تحسس المتهم مواطن العفة لديكى ؟ " افهمناها

ج / ايوه

س/ هل ارتكب المتهم تلك الوقائع تحت تأثير إكراه ؟ " افهمناها "

لا

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة الحوامدية قام المتهم بمواقعة المجني عليها بغير رضاها مستغلا آفتها العقلية، بان حسر عنها ملابسها وعاشرها معاشرة الأزواج حتى بلغ شهوته.