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أول رد من الداخلية على فيديو «اقتحام جامعة بشمال سيناء» ومفاجأة بعد القبض عليه

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ارشيفية
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الأربعاء، 23-11-2022 12:05 م


كشفت قوات الأمن تفاصيل تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص مدعيا حدوث هجوم على إحدى الجامعات بمحافظة شمال سيناء.

وقالت الداخلية، إنه بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك وهو مشهد تمثيلي تم أداؤه بصورة توحي بأن الواقعة حقيقية .. وأمكن تحديد وضبط القائم على إعداد مقطع الفيديو المشار إليه (فني أشعة بالإدارة الطبية بالجامعة المشار إليها).

وتابعت: "بمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة وفبركته لمقطع الفيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعى بغرض تحقيق عائد مادي من خلال زيادة نسبة المشاهدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
 

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