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أول تعليق من مدير أعمال نانسي عجرم على إحيائها حفلًا إسرائيليًا

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نانسي عجرم
الإثنين، 16-10-2023 09:48 ص


كشف جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم عن حقيقه احيائها حفل لشخص يحمل الجنسية الاسرائيلية .
وقال جيجي لامارا :" كذب وافتراءات معندهمش شغله غير نانسي عجرم ".
وكانت محكمة التمييز، أصدرت قرارها النهائي بإعفاء فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم من كل التهم الموجهة إليه بعد 3 سنوات من تاريخ القضية، التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بقتله لشاب سوري يدعى محمد الموسى بطلق ناري.
وقررت المحكمة منع محاكمته بما أسند إليه، وحفظ الرسوم والنفقات كافة، بعدما استندت في حكمها إلى الحالة النفسية والعصبية التي وقع تحت تأثيرها زوج نانسي وخوفه على أسرته، وجاء ذلك حسبما نشرت الصحف اللبنانية.

وتضمن نص قرار المحكمة كالتالي: أنه طبقا لقانون العقوبات وبالتحديد على الحالتين الأولى والثانية من القانون للدفاع المشروع الخاص، والمنصوص عنها في المادة 563، وذلك مبررا لضرورة الحالة والتي جعلت لا مفر من خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المشار إليها لرده.

وأضاف قرار المحكمة: وفي ضوء توفر سبب التبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية للفعل فأخرجه من نطاق نص التجريم، بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية، وطالما أنه لم يثبت في الملف أي معطيات أو أدلة من شأنها أن تهدم هذه القرينة التي يستفيد منها المدعى عليه، مُنعت المحاكمة عنه بما أسند إليه بجناية المادة 547 من قانون العقوبات.

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