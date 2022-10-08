أول تعليق من فنانة شهيرة على زواجها من حسن شحاتة وتفجر مفاجأة (فيديو)
حسن شحاتة
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السبت، 08-10-202210:54 ص
أوضحت الفنانة عايدة رياض حقيقة زواجها من المدير الفني السابق
لمنتخب مصر، حسن شحاتة، وذلك أثناء استضافتها في برنامج تلفزيوني على شاشة قناة
"الحدث".
قالت عايدة رياض: "الكابتن حسن شحاتة قيمة وقامة، وفرحنا
كتير، وجاب لنا بطولات هايلة وليها قيمتها، وفرح الوطن العربي، وهو إنسان خلوق ومحترم،
وعمره ما بيغلط في حد، أنا سعيدة، إن هو أبو كريم وإسلام، وأنا طبعا خالة كريم، وعلاقتي
بيه جميلة جدًا".
وأضافت: "وبحبه زي أي حد، لكن طبعا هو زوج أختي، وإنسان
جميل، وأنا بحبه جدًا بجد، وأتمنى له كل خير".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة عايدة رياض مسلسل "اللي مالوش
كبير" مع النجوم: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، وخالد الصاوي، في رمضان
2021.