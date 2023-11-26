أول تعليق للبائع المصري المتسبب في حبس مستشار الرئيس الأمريكي السابق





علق البائع المصري "محمد حسين"، على تعرضه للإهانة من مستشار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ستيوارت سيلدويتز، والتي انتهت بالقبض على المستشار الأمريكي.

وقال محمد حسين، إنه منزعج جدًا بعد تلك الحادثة، موضحا أنه لم يعد قادرا على الابتسامة حتى بوجه الزبائن بالشكل الكافي كما في السابق.

وتابع أنه جاء إلى الولايات المتحدة قبل 5 أعوام، وأنه يعمل في العربة منذ عام، مبينا أنها المرة الأولى التي يشهد فيها حادثة كراهية.

الجدير بالذكر أن "ستيوارت سيلدويتز" أهان بائع أطعمة في نيويورك، ووصفه بالإرهابي، كما ردد عبارات معادية للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.