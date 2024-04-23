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أول تحرك برلماني بشأن "فتاة الفستان".. ماذا حدث؟

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الفتاة
الثلاثاء، 23-04-2024 12:34 م


وجهت النائبة سميرة الجزار، سؤالا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي محمد عاشور حول منع طالبة من دخول كلية السياحة والفنادق لإرتدائها فستانا.
وقالت الجزار: هل الفستان ممنوع إرتداؤه للطالبات في كلية السياحة والفنادق؟، وهل هناك زي موحد لكلية السياحة والفنادق لم تلتزم الطالبة بارتدائه؟.
وتابعت: هل تم وضع معايير أو محظورات لزي الطلبة والطالبات؟، وماهي هذه المعايير والمحظورات إن وجدت؟"، مضيفة: "من الطبيعي أن تتباين آراء الناس فيما إذا كانت ملابس الطالبة ملائمة للكلية أم لا حسب التربية والفكر والثقافة والبيئة مما يضعنا تحت رحمة ثقافة ومزاج موظف الأمن ووكيل الكلية وقناعاتهم، وطالما لا توجد معايير معلنة لزي الطلاب فلا يجوز منع الطالبة من دخول الكلية وحرمانها من التعليم".
ودعت الجزار للتحقيق في الواقعة وعقاب المتسببين في منع الطالبة من دخول كلية السياحة والفنادق حتى لا تتكرر الواقعة وحتى لا يتم الجور على حرية الطالبات في إرتداء الفستان وهو الزي الطبيعي لبناتنا في مصر.

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