أنجلينا جولي تنشر صورة الحاجة زبيدة وسط إشادات عالمية.. فمن هي ابنة المنوفية؟





أشادت الممثلة العالمية الشهيرة أنجلينا جولي بصورة لسيدة مصرية مثابرة أصرت على اسكمال تعليمها في العقد الثامن من عمرها.

ونشرت أنجلينا جولي، صورة السيدة المصرية زبيدة، بينما تجلس على مقعد في المدرسة وتخضع لاختبار دراسي، وشاهدها متابعوها الذين وصل عددهم إلى 14.3 مليون شخص.

ونقلت أنجلينا جولي هذه الصورة، عن الكاتبة والروائية التركية “إلف شفق”، والتي كتبت عبر حسابها: “هل تشعر بالتعب؟ هل تشعر أن الكثير يحدث في العالم ومن الصعب العثور على الدافع والطاقة للرد؟ الق نظرة على هذه المرأة الرائعة”.

وتابعت الكاتبة التركية: “اسمها زبيدة ، تبلغ من العمر 87 عامًا ، وهي جدة لـ 13 حفيدًا، حُرمت طوال حياتها من التعليم، ولم تُمنح أبدًا فرصة لتعلم القراءة والكتابة. بدأت هذا العام مدرسة لمحو الأمية في القاهرة، مصر. وجدت الدافع ووجدت الشجاعة لفعل ذلك! اليوم أفكر فيها باحترام عميق”.

سلطت مشاركة أنجلينا جولي لصورة الحاجة زبيدة، الاهتمام العالمي بأهمية التعليم دون وضع السن عاملا في الاعتبار.

من هي الحاجة زبيدة ؟

وعن الحاجة زبيدة، التي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تداول صورها وهي تجري امتحانات محو أمية كبار السن، أنها عانت من رفض التعليم، بدءا من والدها الذي عارض التحاقها بالمدرسة، ثم زوجها الذي أجبرها على البقاء في المنزل.

حاولت تحقيق حلمها مع إخوتها، إذ حرصت على تعليم شقيقاتها الثلاث، ثم أبنائها لاحقا بعد رفض زوجها أن تتعلم، وعندما سمحت الفرصة اتخذت قرارها باستمرار التعليم حيث تعيش في مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية دون سؤال رأي أبنائها في قرارها بالالتحاق بالمدرسة.