أم التوائم التسعة تعود إلى بلادها: أنا بخير والحمد لله

الخميس، 15-12-2022
05:27 م
نسمه عبد الوهاب
عادت إلى بلادها امرأة من مالي
أنجبت تسعة توائم في المغرب في مايو 2021.
وأفادت وزارة الصحة في مالي
وكالة فرانس برس بأن البنات الخمس والصبيان الأربعة ووالدتهم وصلوا إلى بلدهم بصحة جيدة.
وأشارت وزيرة الصحة ديميناتو سانغاريه في بيان إلى «فرح وارتياح لرؤيتهم بصحة جيدة»، موضحة أن «الأطفال والأم في صحة جيدة ووصلوا سالمين إلى مالي
. وقد أوفت الدولة بالتزاماتها الحمدلله».
وكانت سانغاريه أعلنت وصولهم إلى باماكو عبر صفحتها على «فيسبوك»، وأرفقت منشورها بصور للأطفال التسعة، كانت تحمل أحدهم بين ذراعيها، ونشرت كذلك صور الوالدين
وكانت حليمة سيسيه، البالغة 25 عاماً والمتحدرة من مدينة تمبكتو المالي
ة، قد أنجبت مطلع مايو العام الماضي خمس بنات وأربعة صبيان بعد نقلها نهاية مارس 2021 من باماكو إلى الدار البيضاء لتلقي عناية طبية تتلاءم أكثر مع المخاطر المترتبة عن هذا الحمل المتعدد.
وكان الأطباء قلقين على صحة الأم وفي شأن فرص بقاء الأجنة على قيد الحياة، لكنهم وُلدوا جميعاً في صحة جيدة في نهاية المطاف، وتمت متابعتهم في المغرب حتى عودتهم.
وأضافت سانغاريه «إنها سابقة ومصدر فخر للجميع. كل الامتنان للفريق المغربي».