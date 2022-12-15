الخميس 15 ديسمبر 2022
توقيت مصر 18:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أم التوائم التسعة تعود إلى بلادها: أنا بخير والحمد لله

وفاة عروس بني سويف يصدم الجميع.. تفاصيل ما حدث

5 ملايين دولار لمن يدلي عليه.. من هو المصري المطلوب في أمريكا؟

نهاية بشعة.. مات أثناء ممارسة الشذوذ في الجيزة

خليل البلوشي يعتذر للإمارات خلال تعليقه على مباراة المغرب وفرنسا (القصة كاملة)

فريال يوسف تكشف سر طلاقها بعد كتب الكتاب: «عايزة واحد يستاهل قلبي»

رانيا يوسف تنشر صورة لابنتها شبه عارية وتعلق: فخورة جدًا بيها

صدمة.. فنان شهير يتخلص من حياته بطلق ناري في الرأس

كويتية وعشيقها و3 أطفال.. جريمة بشعة تهز الكويت

الريال السعودي و4 عملات عربية تقفز أمام الجنيه.. تعرف على أسعارها

ADS
 

أم التوائم التسعة تعود إلى بلادها: أنا بخير والحمد لله

image
أم التوائم التسعة
Native
Teads
الخميس، 15-12-2022 05:27 م نسمه عبد الوهاب
عادت إلى بلادها امرأة من مالي أنجبت تسعة توائم في المغرب في مايو 2021.
وأفادت وزارة الصحة في مالي وكالة فرانس برس بأن البنات الخمس والصبيان الأربعة ووالدتهم وصلوا إلى بلدهم بصحة جيدة.
وأشارت وزيرة الصحة ديميناتو سانغاريه في بيان إلى «فرح وارتياح لرؤيتهم بصحة جيدة»، موضحة أن «الأطفال والأم في صحة جيدة ووصلوا سالمين إلى مالي. وقد أوفت الدولة بالتزاماتها الحمدلله».
وكانت سانغاريه أعلنت وصولهم إلى باماكو عبر صفحتها على «فيسبوك»، وأرفقت منشورها بصور للأطفال التسعة، كانت تحمل أحدهم بين ذراعيها، ونشرت كذلك صور الوالدين
وكانت حليمة سيسيه، البالغة 25 عاماً والمتحدرة من مدينة تمبكتو المالية، قد أنجبت مطلع مايو العام الماضي خمس بنات وأربعة صبيان بعد نقلها نهاية مارس 2021 من باماكو إلى الدار البيضاء لتلقي عناية طبية تتلاءم أكثر مع المخاطر المترتبة عن هذا الحمل المتعدد.
وكان الأطباء قلقين على صحة الأم وفي شأن فرص بقاء الأجنة على قيد الحياة، لكنهم وُلدوا جميعاً في صحة جيدة في نهاية المطاف، وتمت متابعتهم في المغرب حتى عودتهم.
وأضافت سانغاريه «إنها سابقة ومصدر فخر للجميع. كل الامتنان للفريق المغربي».

 

إقرأ ايضا

Capture

وفاة عروس بني سويف يصدم الجميع.. تفاصيل ما حدث

life.mebusiness.ae_1594896995

5 ملايين دولار لمن يدلي عليه.. من هو المصري المطلوب في أمريكا؟

818

نهاية بشعة.. مات أثناء ممارسة الشذوذ في الجيزة

أخبار متعلقة

3

عريس يصدم الجميع ويصفع عروسته على وجهها ورد فعل أمها ينال إعجاب النشطاء

download-1-8

زوجة أشرف حكيمي تُنكّد عليه وتكسر فرحته بالتأهل ..شاهد ماذا فعلت معه في الاستاد

images

اغتصب طليقته رفقة صديقه وصورها فيديو.. ضبط يوتيوبر شهير قبل سفره إلى تركيا

Capture

شاهد.. عبدالرزاق حمدالله ينقذ زميله من موقف محرج خلال مقابلة تليفزيونية