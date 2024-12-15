أشهر فنان مؤيد لـ الأسد يكشف ما حدث معه عندما وقف في كمين للمعارضة

كشف الفنان السوري "دريد لحام" عن موقف تعرض له مؤخرا مع عناصر من "هيئة تحرير الشام" وهو في طريقه إلى منزله.

وقال خلال لقاء مع قناة "العربية": " أجمل شيء الآن ما تقوم به هيئة تحرير الشام فهي لم تستعدي أحدا، وسامحت الجميع، وقالت هذا وطننا جميعا، وعادة عندما كنا نعود إلى المنزل في أوقات غير معتادة كنا نقول اللهم اجعله خير، يا ترى أحد بده يطلبنا هون أو هون".

وتابع:" أمس كنت عائد بسيارتي إلى المنزل وأوقفني حاجز لهيئة تحرير الشام، ونزلت من السيارة وجدتهم مبتسمين حببين ودوديين وكانوا يريدون التصوير معي، وأحدهم قال لي كلمة رنت في أذني :" أستاذ نحن نحبك وإن كنت مو معنا دائما".