أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2021

السبت، 20-03-2021
04:20 م
متابعات- أمينة عبد العال
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن
الاجتماعي مؤتمرًا
صحفيًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 على
مستوى محافظات الجمهورية.
وأعلنت
وزيرة التضامن
الاجتماعي أن المركز الأول على مستوى الجمهورية فازت به فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الإسماعيلية،وفازت
سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام بالمركز الثاني من محافظة كفر الشيخ ،وجاءت فوزية حامد
محمد حامد حسن فى المركز الثالث من محافظة القليوبية، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
كما
أعلنت نيفين القباج
أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالي: فاتن طاهر
السيد الشناوي الأولى على محافظة بنى سويف، وفاء محمد عبد الله على الأولى على محافظة
المنوفية، سمية عمر على دبل الأولى على محافظة الشرقية، أحلام فتحي عبد اللطيف طلب
الأولى على محافظة سوهاج، سهير السيد إبراهيم زيدان الأولى على محافظة مرسى مطروح،
هدى عبد الرحمن محمد على عاصي الأولى على محافظة جنوب سيناء، فينار سليمان محمود جمعة
الأولى علي محافظة شمال سيناء.
وجاءت
عايدة محمد إبراهيم خليل الأولى على محافظة القاهرة، هناء فوزي شحات صهيون الأولى على
محافظة الأقصر، سميرة حسن عبده الدمك/ الأولى على محافظة بورسعيد، ناهد سمير احمد محمود
الأولى على محافظة السويس، صباحه أنور شنودة الجندي الأولى على محافظة الإسكندرية،
صبحية حسن المرسى الحبال الأولى على محافظة الغربية، نجاح عبد المجيد جلال محمد الأولى
على محافظة المنيا، نادية حمودة حمودة العلمي الأولى على محافظة دمياط، سميرة حسن محمود
جاد الكريم الأولى على محافظة قنا، وفاء عبد الحافظ عبد المطلب احمد الأولى على محافظة
الوادى الجديد، نوره السعيد عبد العزيز عطا الله الأولى على محافظة الدقهلية، تمام
محمد عبد اللطيف محمد الأولى على محافظة الفيوم، آمال سيد أحمد حسنين الأولى على محافظة
أسوان، شاذلية محمود عبد اللاه على الأولى على محافظة البحر الأحمر، أنعام عبد الرازق
هاشم مسلم الأولى على محافظة البحيرة، زينب أحمد أحمد مكى الأولى على محافظة الجيزة.
كما
أعلنت وزيرة التضامن
الاجتماعي الأم البديلة الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2021
، وهى فاطمة إبراهيم عبده عوض من محافظة القاهرة، وجاءت الراهبة / خاريس وبالميلاد
/ أنجيل جاد الله جورجي محروس بالأم البديلة لمؤسسات الرعاية " كريمي النسب
" الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة قنا.
أما الأم المثالية
من ذوي الهمم فجاءت
نعيمة سيد أحمد فرج الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة مرسى مطروح، وجاءت روحية محروس
عبد الرحمن حبيب من محافظة المنوفية الأم المثالية
لابن من ذوي الهمم الأولى على مستوى
الجمهورية عن عام 2021.
أما
فيما يتعلق بالأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة ، وهى الفئة التى تم استحداثها
هذا العام للمرة الأولى وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي،فقد جاءت وجيهة عبد
الجواد عبد العال علام من محافظة القاهرة الأم الحاصلة على مشروع " التمكين الاقتصادي
" الأولى على مستوى الجمهورية، أمال محمد عبد العزيز إبراهيم أم شهيد للقوات المسلحة من محافظة الشرقية،
إيمان عبيد محمود عبيد أم شهيد للشرطة من محافظة المنيا.
وأكدت القباج
أن عدد الأمهات الفائزات علي مستوى
الجمهورية 34 أماً فائزة وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة
من ممثلي الجهات المعنية، وقد تقدم لمسابقة هذا العام ٤٩٨ أمًا من أجل الاشتراك بمسابقة
الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية،وانطبقت الشروط على ٣٠٧ منهن.
وقدمت
وزيرة التضامن
الاجتماعي التهاني للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات ، مؤكدة حرص
الوزارة علي تكريم الأمهات المثاليات علي مستوى الجمهورية وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسي، حيث تحتفل مصر كلها بالمرأة المصرية ، التي رأت في عهد الرئيس عبد
الفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة .
ووجهت
نيفين القباج
التحية لطبيبات مصر والممرضات لدورهن الكبير في مواجهة أزمة فيروس كورونا،
مشيرة إلى أن اختيار الأم المثالية
لعام 2021 خضع لعدد من الشروط منها ألا يقل سن الأم
عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء علي 3
أبناء ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية ( شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي
الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان ) بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء
حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط
ومتميز فى إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.
كما
كان من بين الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء
الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها
وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف
والحنان وتعزيز القيم الايجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على
كيان الأسرة.
وتضمنت
الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة
ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين .