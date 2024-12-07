أسعار الحج السياحي لعام 2025 (اقتصادي و5 نجوم وبري وطيران)

السبت، 07-12-2024
04:01 م
تتولي الشركات السياحية تنفيذ تأشيرات حج الفرادى وهو «الحج
الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج
خارج الحصة المقررة للدولة» بموجب نص القانون رقم 84 لسنة 2022م الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج
وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج.
أسعار الحج
السياحي 2025
جاءت أسعار الحج
السياحي 2025 للبرامج الاقتصادية والخمس نجوم والبري والطيران، على النحو التالي:
أسعار الحج
السياحي الـ5 نجوم
خمس نجوم أ من ساحة الحرم وحتى 250 متر: 580 ألف جنيه.
- خمس نجوم ب من ساحة الحرم وحتى 1250 متر: 520 ألف جنيه.
أسعار الحج
الاقتصادي 2025 طيران
اقتصادي أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 295 ألف جنيه.
اقتصادي ب موسم كامل بفنادق على بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 275 ألف جنيه.
اقتصادي ج تسكين الحج
اج بالمناطق المعتاد تسكين الحج
اج بها مثل «العزيزية والنزهة والزاهر»: 250 ألف جنيه.
أسعار الحج
السياحي بري 2025:
سياحي بري أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 260 ألف جنيه.
سياحي بري ب موسم كامل بفنادق على بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 245 ألف جنيه.
سياحي بري جـ تسكين الحج
اج بالمناطق المعتاد تسكين الحج
اج بها مثل «العزيزية والنزهة والزاهر»: 225 ألف جنيه.
ووفق ضوابط الحج
السياحي 2025، فإن جميع الأسعار السابقة لا تتضمن تذاكر الطيران أو الباخرة لبرامج الحج
البري 1146 هـ.