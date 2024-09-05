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"أستاذ إباحية".. تطلب الخلع بعد أشهر من الزواج: اكتشفت الكارثة

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الخميس، 05-09-2024 12:08 م


قامت "بسمة. س"، 27 سنة، ربة منزل، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها: "بيبعت صور إباحية للستات على الفيسبوك".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 307 لسنة 2023، إنها تزوجت من "خالد. ك"، 35 سنة، مصمم جرافيك، بعد ترشيحه من أحد الأصدقاء المشتركين، حينها وجدته مُثقفًا وميسور مادياً، ولم أجد منه عيوبًا نهائيًا.

تروي الزوجة تفاصيل زواجها: بعد الزواج لاحظت على زوجي أن لديه ميول غريبة "بتاع ستات"، حتى حاولت فهم شخصيته لكنه ظل غامضًا ويخفي كل تصرفاته، تأقلمت مع الوضع وتعايشنا سويًا لعدة أشهر لكن الوضع تغير "بيقول أسماء الستات وهو نايم".

تكمل "بسمة" حديثها: "دخلت على الأكونت الخاص بزوجي "طلع كله ستات" ووجدته يرسل رسائل تحتوي على صور إباحية إلى فتيات، وحينما واجهته بفعلته أنكر وقام بتغيير الأكونت "كنت واخدة سكرينات للشات لإثبات كلامي"، وحينما علم بما فعلته قام بضربي وطردي من المنزل.

تختتم الزوجة: "بعد مرور عدة أشهر بمنزل أهلي طالبته بالطلاق لكنه رفض، فلجأت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة لرفع دعوى خلع، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

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