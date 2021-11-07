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أسامة الأزهري عن ما قاله إبراهيم عيسى: تطرف

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أسامة الأزهري
Native
الأحد، 07-11-2021 01:41 م

علق الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية، على تصريح الإعلامي إبراهيم عيسى الذي قال فيه: "ليه أدخل أجزخانة ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن... من باب أولى يقرأ مرجع أدوية".
وقال الأزهري، عبر حسابه على فيسبوك: "إن كان هذا الصيدلي قد قصر في إتقان تخصصه وقراءة مراجعه، فقد قصر في هدي القرآن الذي يقرؤه، وحينئذ فواجبه أن يتقن تخصصه لا أن يهجر قراءة القرآن العظيم".
وأضاف الأزهري: "الحقيقة أننا أمام صورتين من التطرف: إخواني يقرأ القرآن فيخرج منه بقتل الناس وتكفيرهم، فيواجهه تطرف مضاد يريد من الناس ألا تقرأ القرآن الكريم أصلا".
 وكان الإعلامي إبراهيم عيسى قد قال في البرنامج الذي يقدمه على قناة "القاهرة والناس": "أنا أحيانا كثير لما بدخل الأجزخانة (الصيدلية) ألاقي الشاب اللي قاعد الطبيب الصيدلي بيقرأ قرآن، هذا شيء جميل طبعا مفيش شك.. لكن من باب أولى قاعد في الأجزخانة مبيقراش ليه كتاب عن الدواء؟ في مرجع عن الدواء؟ مبيفتحش ليه برنامج وثائقي على يوتيوب ولا غيره يتفرج على آخر الأدوية وأحدث الأمراض؟".
 

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