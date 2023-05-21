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أحدث ظهور.. فيديو للفنان عادل إمام مع فنانة شابة

أحدث ظهور.. فيديو للفنان عادل إمام مع فنانة شابة

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عادل امام
الأحد، 21-05-2023 09:21 ص

 

وثق مقطع فيديو أول ظهور علني للفنان عادل إمام، برفقة الفنانة منى ممدوح احتفالا بعيد ميلاده الـ 83.

 

هذا الفيديو هو الأول الذي يظهر فيه عادل إمام ويتحدث خلاله، بعد غياب سنوات طويلة.

وخلال الفيديو دار حوار قصير بين منى ممدوح وعادل إمام، حيث وجهت إليه الشكر لأنه السبب في عملها بمجال التمثيل، ورد عليها عادل إمام قائلا "ميرسي يا حبيبتي".

وأوضحت الفنانة أن عادل إمام اقتنع بموهبتها عام 2008 وقدمها للتمثيل، لتنطلق بعدها في هذا المجال، فيما يرد عادل إمام بالابتسامة.

وقامت الفنانة بتقبيل رأس عادل إمام، مشيرة إلى أنه في حال طلبها عادل إمام مستقبلا من أجل تقديم مشهد واحد فقط، ستحضر إليه مسرعة، وهو ما رد عليه قائلا "شكرا يا حبيبتي".

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