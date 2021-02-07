«أبي الطب الإسلامي» في إيران: لقاح كورونا يسبب الشذوذ

الأحد، 07-02-2021
10:42 ص
المصريون
اعتبر رجل الدين الإيراني عباس تبريزيان
أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا
المستجد، ”تخلق الشذوذ الجنسي عن طريق التعديل الوراثي“، مبيناً أن ”من يتلقى
اللقاح يصبح مثلياً“.
ونصح تبريزيان الذي يعرف في إيران باسم ”أبي الطب الإسلامي“ الناس بعدم
الاقتراب من الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد، مضيفاً في تدوينة
كتبها على قناته عبر تطبيق ”تلغرام“، أن ”الأشخاص الذين أخذوا اللقاحات الخاصة
بفيروس كورونا مصابون بالشذوذ الجنسي“.
وبحسب موقع صحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية، قال تبريزيان، اليوم الأحد، ”لا
تقترب ممن تم تطعيمهم لأنهم يحملون الرقائق الدقيقة وخضعوا لتعديل وراثي، ولقد
باتوا يتصرفون كإنسان آلي مسيطر عليه، وفقدوا إيمانهم وأخلاقهم وحشمتهم، وأصبحوا
مثليين“.
وجاء موقف رجل الدين الإيراني
بعدما أعلنت طهران، الخميس الماضي، عن تسلم
الشحنة الأولى من اللقاح الروسي ”سبوتنك في“ ضد فيروس كورونا.