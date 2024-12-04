وفاة نجل عم محمد فؤاد في الكويت

أكد طارق العتر مدير أعمال الفنان محمد فؤاد وفاة نجل عمه المقيم في الكويت ودفنه هناك.

أوضح مدير أعمال الفنان محمد فؤاد، أن الراحل دفن بالفعل في الكويت ولم يقم له عزاء في القاهرة.

كتب محمد طه، ابن عم الفنان محمد فؤاد عبر فيسبوك منذ قليل: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله أخي الكبير محمد طه في دولة الكويت نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة اللهم آمين".

يذكر أن الفنان محمد فؤاد أحيا حفلا غنائيا ضخما بـ مهرجان فنون الشرق الأوسط بمدينة كندا، وقدم خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه الشهيرة مثل: طمني عليك، وأنا لو حبيبك، وحبيبي يا، وعدد آخر من أغانيه التي يفضلها الجمهور في أكتوبر الماضي.