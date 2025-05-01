الخميس 01 مايو 2025
توقيت مصر 01:59 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

والدة الطفل ياسين: كان يحمل مسدس لعبة في المحكمة لهذا السبب

سبايدر مان دمنهور ينتصر.. المؤبد للمتهم وإقالة المديرة تمهيدًا لمحاكمتها

تعليق مفاجئ من "ساويرس" على قضية الطفل ياسين

بعد بيان المركزي.. سعر الدولار يسجل هذا الرقم أمام الجنيه اليوم

شاهد.. أسامة منير يرد على فيديو "المسيحية أفضل حظًا من المسلمة"

الرئيس يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات

زيزو يرد على بيان الزمالك: تعرضت لتهديد وترويع لتجديد تعاقدى مع النادى

صدمة في الوسط الفني.. وفاة الفنانة سمر عبدالعزيز

مفاجأة.. اتحاد الغرف التجارية: الذهب سيصل إلى 5 آلاف جنيهًا قريبًا

نساء قادرة.. 3 سيدان يلقين فتاة من البلكونة والقضاء يصدر حكمه

والدة الطفل ياسين: كان يحمل مسدس لعبة في المحكمة لهذا السبب

645fad72-b6fc-48f0-a07e-0a2abaab5cf9
ا
الخميس، 01-05-2025 01:43 ص

 

كشفت والدة الطالب ياسين، ضحية واقعة دمنهور، عن سبب ارتداء نجلها قناع شخصية "سبايدر مان" خلال جلسة المحاكمة، مؤكدة أنها لجأت إلى هذا الحل بهدف إخفاء ملامحه وتوفير الحماية النفسية له أثناء تواجده في القاعة.

وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، إنها فكرت طويلاً في وسيلة تساعد نجلها على الشعور بالراحة وعدم التوتر، خاصة مع رفضه ارتداء قبعة أو نظارة شمسية لفترة طويلة، فقررت أن يرتدي قناعاً يغطي وجهه بالكامل عدا عينيه.

 

وأضافت: "خطرت في بالي فكرة قناع سبايدرمان، لأنه يغطي وجهه تمامًا، وفي نفس الوقت فيه جانب مرح يساعده على تقبل الوضع، في البداية كان القناع يضايقه، لكني أقنعته إنه زي البطل سبايدر مان، وإنه قوي وشجاع".

 

وأوضحت الأم أن ابنها كان يحمل مسدسًا لعبة ضمن ألعابه التي وضعها في حقيبته، وكان يدرك تمامًا أن هذه ستكون آخر مرة يحضر فيها جلسة تخص الواقعة، وآخر مرة يروي فيها ما حدث.

 

وأكدت أن هدفها الأساسي من هذه الخطوة كان الحفاظ على نفسية نجلها ومنحه شعورًا بالأمان في لحظة صعبة قد تترك أثرًا طويل الأمد في نفسه.

إقرأ ايضا

494078644_1255783573216877_3967931699060596667_n

سبايدر مان دمنهور ينتصر.. المؤبد للمتهم وإقالة المديرة تمهيدًا لمحاكمتها

تن

تعليق مفاجئ من "ساويرس" على قضية الطفل ياسين

Capture

شاهد.. أسامة منير يرد على فيديو "المسيحية أفضل حظًا من المسلمة"

أخبار متعلقة

494078644_1255783573216877_3967931699060596667_n

سبايدر مان دمنهور ينتصر.. المؤبد للمتهم وإقالة المديرة تمهيدًا لمحاكمتها

تن

تعليق مفاجئ من "ساويرس" على قضية الطفل ياسين

306

مرتديًا سبايدر مان.. الطفل ياسين وأسرته والمتهم بهتك عرضه يصلون المحكمة

Capture

مقابل وزنه ذهب.. محامي الطفل ياسين يكشف حقيقة التفاوض للتنازل عن القضية

images

بدء أولى جلسات محاكمة مغتـ.صب الطفل ياسين

42022300218201

محامي يكشف العقوبة المتوقعة بحق المتهم بهتـ.ـك عرض الطفل ياسين