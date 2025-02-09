نهاية لا تليق بطبيب.. وفاة جرّاح شهير داخل حمام المستشفى بجرعة مخدرات زائدة

شهد مستشفى خاص في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، حادثًا مأساويًا، حيث تم العثور على جثة جراح شهير داخل حمام استراحة الأطباء.

ووُجد بجوار الجثمان داخل المستشفى حقنة وأمبول لعقار مخدر، يُرجح أنه سبب الوفاة.

وتبين من المعاينة الأمنية أن الطبيب أجرى عملية جراحية قبل التوجه إلى الاستراحة. وبعد فترة من غيابه داخل الحمام، حاول الممرضون التواصل معه، وحين لم يستجب، اضطروا لكسر الباب ليجدوا جثته.

ورجحت التحريات الأولية أن الوفاة حدثت نتيجة جرعة زائدة من عقار مخدر.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم لإجراء التشريح وتحديد سبب الوفاة بدقة، مع التحفظ على الحقنة والأمبول لفحصهما. كما يتم تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال العاملين بالمستشفى لاستكمال التحريات.