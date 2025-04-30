نساء قادرة.. 3 سيدان يلقين فتاة من البلكونة والقضاء يصدر حكمه

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 15عاما لثلاث سيدات لتعديهن على فتاة داخل منزلها وإلقائها من شرفة منزلها ما تسبب في وفاتها بسبب خلافات سابقة بينهن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، ووكيل النيابة الكلية مروان شكشوك وأمانة السر عاصم طايل.

قرار الإحالة

أحالت النيابة العامة المتهمات عزة.ع.م، 48 سنة، ربة منزل، ومیرفت.ي.س.، وإیمان.س.م في القضية رقم 16829 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 4610 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية ضربن المجني عليها نجلاء هاني سعيد محمود، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيّتن النية وعقدن العزم على ذلك، ولم يقصدن من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى موتها، وذلك بأن توجهن إليها عصبة إثر خلاف سابق بينهن، فتعدين عليها جميعًا بالضرب بالأيدي بمسكنها متسببات في سقوطها من شرفة منزلها، ما أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستكمل أمر الإحالة بأن المتهمات دخلن بيتًا مسكونًا من المجني عليها سالفة الذكر بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، وكان ذلك عن طريق كسر باب العين محل الواقعة حال كونهن ثلاثة أشخاص تمهيدًا لدخولهن وارتكابهن للجريمة محل الاتهام الأول.

واختتم أمر الإحالة بأن المتهمات أتلفن عمدًا أموالًا ثابتة لا يمتلكنها وترتب على ذلك الفعل ضررًا ماليًا قيمته أكثر من خمسين جنيهًا على النحو المبين بالتحقيقات.