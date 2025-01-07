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نجمة "يوميات ونيس".. وفاة الفنانة منى أبو الفتوح

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الثلاثاء، 07-01-2025 01:00 ص

 

 

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، عن وفاة الفنانة منى أبو الفتوح.

وفاة منى أبو الفتوح

وجاء بيان نقابة المهن التمثيلية "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"، تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنانة الكبيرة منى ابو الفتوح وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولي عز وجل ان يتغمد الراحل بواسع رحمته، وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.وانا لله وانا اليه راجعون".

 

يذكر أن منى أبو الفتوح من أبرز أعمالها “يوميات ونيس . فارس بلا جواد . البخيل وانا. المعتوه .فتوات بولاق .الفرح”.

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