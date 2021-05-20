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معلومات عن خطيب منة عرفة .. قام ببطولة فيلم مع وفاء عامر .. وهذه علاقته بـ منى فاروق

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معلومات عن خطيب منة عرفة .. قام ببطولة فيلم مع وفاء عامر .. وهذه علاقته بـ منى فاروق
Native
الخميس، 20-05-2021 08:10 ص أحمد عادل شعبان
تصدرت الفنانة منة عرفة مواقع البحث خلال الأيام الماضية بعد الإعلان عن خطبتها دون أن تعلن عن اسم خطيبها لكن لم يكن صعبا على المتابعين معرفة هويته وهو محمود المهدي.

وفيما يلي بعض المعلومات عنه:

- شاب بدأ لتوه محاولة دخول الوسط الفني لكنه لم ينل الشهرة حتى الآن.

- قام ببطولة عمل فني واحد وهو فيلم 666 الذي ينتمي لنوعية الرعب .. وكان العمل من بطولة وفاء عامر ومنة عرفة وسامي مغاوري.

- لديه 5000 متابع فقط على موقع تبادل الصور انستجرام

- لا يتابع سوى عدد قليل من المشاهير على انستجرام، أبرزهم منة عرفة ، ومنى فاروق.

- شارك صورة له عبر انستجرام وحده ودون الفنانة منة عرفة على الرغم من إعلان الأخيرة عن الخطبة.
 

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