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مًسن سبعيني ينهي حياة طالب ثانوي بالمنوفية والكشف عن السبب

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الثلاثاء، 26-11-2024 12:36 م

 

شهدت قرية زاوية بمم بمركز تلا في محافظة المنوفية مقتل طالب بالصف الأول الثانوي علي يد مسن.

 

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة تلا بمصرع طالب بالصف الأول الثانوي علي يد مسن بقرية زاوية بمم.

 

وبالانتقال تبين قيام مسن يدعي " س.خ " 72 سنة بطعن الطالب " احمد.ح" بالصف الأول الثانوي  حتي الموت ولفظ أنفاسه الأخيرة.

 

فيما أكد عدد من أهالي قرية زاوية بمم، أن المسن مريض نفسي وتعرض لمضايقات من شباب طلاب ثانوي فقام بقتل أحدهم ويدعي احمد حسن بالصف الأول الثانوي من قرية عزبة الطوخي.

 

فيما تم ضبط المتهم ونقل الجثة الي مستشفي شبين الكوم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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