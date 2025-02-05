ماذا قالت زوجة أحمد الشرع في أول ظهور رسمي لها؟

ظهرت زوجة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، في صورة جديدة بجانب زوجة الرئيس التركي.

ونشرت أمينة أردوغان عبر حسابها على منصة "انستقرام"، صورة لها مع زوجة الشرع وكتبت باللغة التركية :"لقد سعدت جداً باستضافة السيدة لطيفة، زوجة الرئيس السوري، التي قامت بزيارة رسمية لبلادنا اليوم".

وأضافت :""أتيحت لنا الفرصة للحديث عن العديد من القضايا المهمة مثل المساعدات الإنسانية والتضامن الاجتماعي وتمكين المرأة ودور التعليم".

وتابعت :"ناقشنا الخطوات التي يمكننا اتخاذها معًا من أجل النساء والأطفال الذين يعانون أكثر من غيرهم من الحرب في جميع أنحاء العالم".

وكانت زوجة الشرع قد ظهرت برفقته أثناء تأدية مناسك العمرة، خلال زيارته للسعودية.