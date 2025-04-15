مات في المسجد بنفس موتة أبوه.. وفاة مواطن أثناء صلاة العصر بالمنوفية

شيع العشرات من أهالي قرية ساقية أبو شعرة بمركز اشمون في محافظة المنوفية جثمان رجب محمد أبو سليمان 45 سنة .

جاء ذلك وسط حالة من الحزن بين الجميع حيث ادي الأهالي صلاة الجنازة علي الفقيد من مسجد القرية وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة.

وأكد الأهالي، أنه اثناء تواجد رجب محمد ابو سليمان في مسجد بقرية كفر صراوة وبعد أداءه صلاة العصر، خرجت روحه إلى بارئها داخل المسجد في مشهد صدم جميع المصلين.

وتابع الاهالي، أن والده قد توفي قبل ذلك أثناء أدائه صلاة الفجر في المسجد، مؤكدين أن المتوفي توفي نفس موتة والده.