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«كنت مخطئًا».. اعتراف مثير من أسطورة الدوري الإنجليزي عن محمد صلاح

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السبت، 15-02-2025 04:34 م
اعترف النجم الإنجليزي السابق آلان شيرر بخطأه في تقييمه لأداء النجم المصري محمد صلاح أيقونة نادي ليفربول بعد تألقه هذا الموسم.
كان شيرر قد توقع في وقت سابق أن يؤثر عدم تجديد عقد صلاح مع ليفربول على مستواه، إلا أن الفرعون المصري أثبت عكس ذلك تمامًا.
ويقدم صلاح موسمًا استثنائيًا مع ليفربول، حيث ساهم بشكل كبير في وصول الفريق إلى صدارة الدوري الإنجليزي وتأهله إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ودور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

كما سجل صلاح 27 هدفًا وصنع 19 هدفًا في 35 مباراة حتى الآن.
واعترف شيرر في تصريحات لبودكاست «The Rest is Football»، بأنه كان مخطئًا في توقعاته بشأن صلاح، وقال: «سبق أن صرحت، في وقت سابق من هذا الموسم، أنه سيكون هناك انخفاض طفيف في مستوى محمد صلاح بسبب أزمة عقده، والقلق الذي قد يشعر به أي لاعب عندما لا يكون لديه ضمانات للمستقبل».
وأضاف شيرر: «لكن في الوقت الحالي لم يكن هناك أي انخفاض على الإطلاق، ظننت أنه من الطبيعي أن نرى انخفاضًا ضئيلاً جداً في مستوى محمد صلاح، ولكن لم يحدث ذلك، هذا يثبت عقلية محمد صلاح القوية، ومدى قوته الذهنية».
الجدير بالذكر، أن لا يزال مستقبل صلاح مع ليفربول غير واضح، حيث ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي. ويرتبط اسم صلاح بالانتقال إلى العديد من الأندية الكبرى في أوروبا.

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