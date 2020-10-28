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كارثة.. إندلاع حريق كبير في أبها بالسعودية

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حريق في ابها بالسعودية
 
الأربعاء، 28-10-2020 10:12 م المصريون

بعد أيام قليلة من حريق تنومة، إندلع حريق كبير اليوم في منطقة جبلية بمحافظة أبها بعسير السعودية، وللأسف الحريق اتسعت مساحته بشكل كبير بسبب إنتشار الأشجار والأعشاب ، واتجهت فرق الدفاع المدني باشرت بإطفاء الحريق الجديد.
وكانت فرق الدفاع المدني قد استعانت بطائرات الرش، ستة أيام لإخماد حريق جبل غلامة في محافظة تنومة بمنطقة عسير، حيث ساهمت الرياح ووعورة المنطقة التي يصعب فيها وصول عربات الإطفاء، في امتداد النيران لمساحات واسعة.
وأصيب في ذلك الحريق خمسة من رجال الدفاع المدني، قبل أن تعلن وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، أنها أوقفت ثلاثة إثيوبيين بتهمة التسبب بالحريق من خلال إضرام النيران بسبب خلافات فيما بينهم.
 

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