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قصة 47 ألف جنيهًا يبحث عنهم أهالي بنها من أجل «نمر وان»

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السبت، 01-03-2025 07:50 م
نشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بـ«فيس بوك»، منشورًا عن القفاز وكتب فيه: «أهل طوخ وبنها الكرام فردة الجوانتي دي وقعت مني امبارح وانا بصور في طوخ على طريق اسكندرية الزراعي الجيب الصغير ده في مصحف معايا من وانا صغير غالي عندي جدًا ياريت اللي لقاه يتواصل معايا».
سعر قفاز فيه مصحف محمد رمضان
يذكر أن القفاز الذي قال رمضان إنه يحتوي على المصحف، من تصميم دار «Prada» ومصطنوع من الجلد الطبيعي، وفيه جيب صغير مع شعار الدار الشهير، وسعره 945 دولار، أي 47 ألف 835 جنيه مصري.

فكرة برنامج محمد رمضان
ومؤخرًا أوضح «رمضان» خلال استضافته في برنامج «معكم منى الشاذلي»، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة «ON»، مع الإعلامية منى الشاذلي، أن التصوير تم في الشارع بأماكن حقيقية بعيدًا عن الاستديوهات التقليدية، مشيرًا إلى أن الكاميرات التقطت المشاهد بحرفية عالية لنقل التفاصيل بدقة، وسط الزحام الشديد الذي كان يصاحب تواجده في الشارع.
وأشار إلى أن البرنامج يسلط الضوء على قصص أبطال من الحياة اليومية، مثل أحد الأطفال الذين التقى بهم خلال التصوير، والذي كان يحمل صينية طعام تفوق حجمه أثناء عمله مكان شقيقه، واصفًا إياه بأنه «بطل حقيقي»، متابعا: «أنا كل سنة بقدم مسلسل من بطولتي، لكن السنة دي بقدم مسلسل من بطولة الناس».

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