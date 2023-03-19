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قرار رسمي بإنهاء خدمات مئات المصريين في الكويت

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مصريين في الكويت
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الأحد، 19-03-2023 12:23 م

قررت وزارة التربية الكويتية، إنهاء خدمات 1815 معلماً ومعلمة بينهم مصريين، و209 رؤساء أقسام من الوافدين نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023.

جاء ذلك تنفيذاً للقرار الخاص بخطة الإحلال والتكويت في عدد من التخصصات التي يتوافر بها العنصر الوطني الكويتي.

ومن المقرر، أن تنهي وزارة التربية الكويتية، خدمات 34 معلماً في "الديني" بنسبة 38%، و37 معلمة بنسبة 31% وفي التربية الخاصة 30 معلمة بنسبة 57%، و9 معلمين بنسبة 3%.

وبلغت التخصصات التي يشملها الإحلال نحو 14 مادة هي:

(اللغة العربية - التربية الإسلامية – الديكور - الحاسب الآلي - اللغة الانجليزية - التاريخ – الجغرافيا - الأحياء - العلوم – الاجتماعيات - الجيولوجيا - التربية الفنية - العلوم الشرعية - اجتماع علم النفس).

من جانبه، أكد مصدر مسؤول في منظمة العمل الدولية، أن القرار يستهدف الوافدين عموما وليس المعلمين المصريين فقط، وليس فيه أي شئ مقصود أو ضد الوافدين بشكل عام.

وأوضح المصدر، أن القرار يأتي في إطار سياسة خطة التكويت للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والذي يتماشى مع التوجه الحكومي وخطة الدولة لتنفيذ سياسة إحلال وتمكين العناصر الوطنية الكويتية.

وأضاف أن خطة سياسية التكويت التي تنفذها الحكومة الكويتية حاليا، تهدف إلى القضاء على البطالة في البلاد، خصوصا أن مهنة التدريس مهمة للغاية في تربية النشء.

وشدد المصدر المسؤول بمنظمة العمل الدولية، على أن الحكومة الكويتية، ستعطي جميع مستحقات الموظفين المقرر إنهاء خدماتهم (معلمين ومعلمات) بشكل كامل، مع تقديم كل الشكر والتقدير.

وكان أحمد الوهيدة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية الكويتية، أعلن إنهاء خدمات 1815 معلماً ومعلمة بينهم مصريين، و209 رؤساء أقسام من الوافدين نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، تنفيذاً للقرار الخاص بخطة الإحلال والتكويت في عدد من التخصصات التي يتوافر بها العنصر الوطني الكويتي، وذلك وفقا لوسائل إعلام كويتية.

جدير بالذكر، أن عدد المعلمين المصريين في الكويت، يتجاوز 20 ألف معلم، ويعلمون في العديد من التخصصات.

للاطلاع على أسماء المعلمين المقرر إنهاء خدمتهم خلال 2022/2023 الضغط هنا:ttps://data.alqabas.com/
 

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