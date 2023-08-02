فيفي عبده تعتذر لـ محمد عبده: عيب إني مكملتش دراستي

الأربعاء، 02-08-2023
10:14 ص
اعتذرت الفنانة فيفي عبده
، للفنان محمد عبده
، مشيرة إلى أن منشورها في انستغرام الذي بدا أنه يدافع عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، قبل أن تحذفه لاحقًا، لم يكن هدفه مهاجمة الفنان محمد عبده
.
ونشرت فيفي "ستوري" عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، وكتبت فيها: "أولا فنان العرب الكبير محمد عبده
من الناس اللي بحبهم وبحترمهم جدا ولو نشرت فيديو لأغنية عجبتني لشيرين عبدالوهاب فـ أكيد أنا مقرأتش الكلام المكتوب عليها، وأنا عملت لها شير من التيك توك لمجرد إن الأغنية عجبتني فقط لا غير".
وتابعت: "لو كنت قرأت الكلام مكنتش نزلتها، ولما بنتي شافت الاستوري شالتها فورا، ودا عيب إني مكملتش دراستي وماقريتش الكلام، الله يخرب بيت اللي كتبها.. وطبعا أنا باكن كل الحب والتقدير للفنان الكبير محمد عبده
".
وفي وقت سابق نشرت فيفي عبده
مقطعا من حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها بـ"انستجرام، وأرفقته بتعليق، تضمن "المغني العجوز محمد عبده
بيقول عن شيرين مؤدية مش مطربة..." وهو ما اعتبره الجمهور إساءة للفنان محمد عبده
وتعرضت لانتقادات واسعة.