السبت 20 يوليه 2024
توقيت مصر 17:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عمرو يوسف يكشف سر السعادة: تسمع كلام مراتك

أحمد فهمي عن تعدد الزوجات: حاجة جميلة بس صعبة

بعد 412 يومًا.. كريم بنزيما يعود للعب إلى إسبانيا

شيرين عبد الوهاب ترد على أنباء عودتها لـ حسام حبيب (بيان رسمي)

لماذا لا يفوت البيتكوين عتبة 60 الف دولار؟

قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالبنوك

فنانة شهيرة: وقفت الغناء منذ حرب غزة وربنا هيغضب علينا

300 فيديو جنسي مع نساء أحياء وأموات.. أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع بعد تنحي فريق الدفاع

لإشباع شهوته المريضة.. قرار عاجل ضد المتهم بتصوير الفتيات داخل مول كايرو فيستيفال

ماذا قالت طبيبة المراغة بعد لقاء المحافظ؟

عمرو يوسف يكشف سر السعادة: تسمع كلام مراتك

BB1oLWEI
عمرو يوسف وكندا
السبت، 20-07-2024 01:45 م نسمه عبد الوهاب
تحدث النجم عمرو يوسف عن سر السعادة من مفهومه الشخصي.
قال عمرو يوسف: "سر السعادة إنك تسمع كلام مراتك، ومصر على رأيي"، وذلك خلال لقائه في برنامج "ET بالعربي".

وتابع: احنا معندناش سر السعادة، محدش عنده سر السعادة، أنا اتبسطت في لقائي في بودكاست W، واستفدت منه واستفدت من كلام كندة علوش، كلنا عايشين ندور على حظات السعادة"، وذلك بعد حضوره مع زوجته كندة علوش في لقاء عن The Pursuit of Happiness أو السعي خلف السعادة، هو عنوان الندوة التي استضافتها Mountain View كطريقة جديدة لعرض الحلقة الأخيرة من بودكاست The W الذي تقدمة دينا غبور

إقرأ ايضا

BB1oD3xE

أحمد فهمي عن تعدد الزوجات: حاجة جميلة بس صعبة

BB1lhpPD

بعد 412 يومًا.. كريم بنزيما يعود للعب إلى إسبانيا

BB1pJnOi

شيرين عبد الوهاب ترد على أنباء عودتها لـ حسام حبيب (بيان رسمي)

أخبار متعلقة

BB1p14HY

"60 مليون أخضر يزغللوا".. عمرو يوسف يروج لكأس العالم للرياضات الإلكترونية

BB1p144N

بعد الإعلان عن «ولاد رزق 4».. عمرو يوسف: منقدرش نضحك على الناس