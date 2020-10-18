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عمرو أديب يوجه رسالة هامة للأهالي بشأن عودة المدارس

عودة المدارس
عودة المدارس
 
الأحد، 18-10-2020 01:15 ص المصريون ـ متابعات
وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للأهالي قائلا :لا مبرر للتزاحم أمام الباب من قبل أولياء الأمور: «هذا المشهد تكرر أمام مدارس كثيرة، ونحن من الشعوب القليلة التي تذهب بهذا العدد الكبير أمام مدارس الأطفال، نحن لسنا في حاجة إلى الانتظار أمام المدارس، خاصة في المرحلتين الإعدادية والثانوية».
وأشار أديب، إلى أن بعض المدارس الدولية «قفلت»، بالرغم من أنها طبقت الإجراءات الاحترازية قائلا : «بصراحة ناس كتير عملت مجهود كبير، لأن الموضوع صعب حتى قبل كورونا، بسبب قلة المدارس وزيادة أعداد الطلاب، وزاد الأمر صعوبة بعد فرض الإجراءات الاحترازية، وأرجو أن يتعامل الجميع مع المدرسين، ونصبر على التجربة وألا نحكم عليها».
ولفت أديب، إلى أن عددًا كبيرًا من دول العالم، عانت من بعض المشكلات في بداية العام الدراسي أثناء أزمة كورونا: «الصين وألمانيا وأمريكا، لما بدأوا الدراسة كان عندهم مشاكل، وترامب خرج يقول آمل في أن تعود الدراسة».
وواصل أديب قائلا : «أرجو أن جلد الذات في المسألة دي يخف شوية، ووارد يبقى فيه إصابات، والدولة تبذل أقصى ما تستطيع من جهد، إحنا مش في سويسرا، لأن المدارس في حالة صعبة، ونحاول أن نحسن الوضع، وأملي في وعي الأسرة بالمنزل وداخل المدرسة».

 
 

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