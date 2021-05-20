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طرد ابنة عمرو دياب من مدرستها بعد إصابتها بهذا المرض

جنا-عمرو-دياب-1
جنا
Native
الخميس، 20-05-2021 12:14 م

أقدمت إدارة مدرسة في لندن على طرد جنا عمرو دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، بسبب تراجع نتائجها الدراسية المستمرة، نتيجة إصابتها بمرض “فرط الحركة ADHD”.
وكتبت إبنة دياب في رسالتها التي نشرتها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي: “أنا جنى دياب، لقد بدأت دراستي في مدرسة كوينز جيت منذ الصف الثامن وللأسف نُصحت بمغادرتها في السنة الثانية عشرة، بسبب تشخيصي باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط".
وأضافت: "لقد عانيت كثيرًا من الناحية الأكاديمية بسبب اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، والذي لم يتم تشخيصي به خلال ذلك الوقت، فقد كنت أجد صعوبة بالغة في التركيز، ولم أكن استطيع تسليم واجباتي في الوقت المحدد، حتى أن أسئلة الامتحانات كنت أقرأها بشكل غير صحيح، وكان الاساتذة ينصحوني بأخذ وقتي في قراءة الأسئلة في الأيام القادمة”.
وتابعت جنا: “حتى خلال الحصص الصيفية كنت أشاهد الطلاب مستمتعين ويسجلون الملاحظات، لكنني لم أكن مثلهم، وكنت دائماً ما أطلب منهم إعادة شرح ما تم شرحه، ولم أقصد حينها إلهاء الطلاب أو الكسل، بل كان السبب اضطراب نقض الانتباه مع فرط النشاط".
ويعتبر فرط الحركة ونقص الانتباه من الاضطرابات التي تصيب الطفل في مراحل النمو، حيث يبدأ في مرحلة الطفولة، ويستمر جزئيًا حتى مرحلة البلوغ.
ويصاب الكثيرون بهذا المرض، نتيجة لحدوث بعض أنواع الخلل العصبي والبيولوجي، وتعود أسباب هذا الخلل لعوامل وراثية أو عوامل نفسية اجتماعية، كما يتم العلاج باستخدام الأدوية، إلى جانب العلاج النفسي.
وتشمل الأعراض عند البالغين ذوي اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) ما يلي: الميل للتصرُّف باندفاع، عدم التنظيم ومشكلات في ترتيب الأولويات، ضعف مهارات إدارة الوقت، مشكلات التركيز على مهمة محدَّدة، صعوبة القيام بمهام متعدِّدة، النشاط المفرط أو التململ، سوء التخطيط، ضعف القدرة على ضبط النفس، تقلُّبات مزاجية متكرِّرة، صعوبة استمرار وإكمال المهام، المزاج العصبي، إضافة إلى مشكلات في التعامل مع المواقف الضاغطة.
وقد يزداد خطر الإصابة باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط في حالة: إذا كان لديكَ أيُّ أقارب بالولادة، مثل أحد الوالدين أو الإخوة، مصابًا باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط أو أي من اضطرابات الصحة العقلية الأخرى، تدخين والدتك أو تناوُلها المشروبات الكحولية أو المخدِّرات أثناء الحمل، تعرُّضكَ أثناء طفولتكَ للسموم البيئية، مثل الرصاص، والذي يوجد في المقام الأول في الطلاء والأنابيب في المباني القديمة، الولادة مبكرًا.
 

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