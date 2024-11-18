الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
توقيت مصر 02:28 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعدى عليها جسدياً.. القصة الكاملة لمعلم الجيزة وطالبة الإعدادية

قرار مفاجئ من كولر بشأن محمد شريف

خالد الغندور يهاجم اتحاد الكرة: مروان حمدي أخطأ في الأهلي ولازم يتعاقب

مفاجأة.. كم وصل سعر الدولار الآن أمام الجنيه في البنوك؟

جابر يطلب تطليق زوجته: "عايزاني أجمع بينها وبين أختها ودا حرام"

مشهد مستفز.. جندي إسرائيلي يدنس القرآن الكريم بالتبول عليه في غزة

"كاميرا وأسانسير".. مرتضى منصور يحرر محضراً ضد اثنين من جيرانه

الكويت تسحب الجنسية من مغردة شهيرة لزواجها من رجل عمره 100 عام

صدمة.. وفاة أيمن العلي الملقب بـ"ملك جمال الأردن" بعد إصابته بالسرطان

تركيا تمنع رئيس إسرائيل من حضور مؤتمر المناخ في أذربيجان

صدمة.. وفاة أيمن العلي الملقب بـ"ملك جمال الأردن" بعد إصابته بالسرطان

تتت
ا
الإثنين، 18-11-2024 12:05 م

 

توفي الشاب الأردني أيمن العلي المعروف بلقب " ملك جمال الأردن"، بعد صراع مع مرض السرطان، وسط صدمة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق وسائل إعلام أردنية فإنه تمت الصلاة عليه بعد صلاة ظهر أمس ودفنه في مقبرة سحاب، وسيكون بيت العزاء في رابطة عرابة منطقة عرجان القرب من مدارس العروبة يومي الإثنين والثلاثاء من الساعة 4 إلى الساعة 10.

وكان العلي أعلن إصابته بمرض السرطان قبل عام، وهو ما دفع متابعيه إلى التفاعل مع منشوره وتوجيه دعواتهم له بالشفاء العاجل.

وعلى إثر تداول صورة له بعد إصابته بالمرض الخبيث، تفاعل مغردون مع صورته مبدين صدمتهم وحزنهم عليه عقب تدهور حالته بعد أن كان "ملك جمال"، فيما ذهب البعض إلى الحسد وقال "إن العين حق".

ونعت والدة الشاب أيمن العلي، المعروف بـ"ملك جمال الأردن"، وفاته بكلمات مؤثرة بعد رحيله في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وكتبت والدة الشاب عبر حسابها على "فيسبوك": "كل أم تتمنى تكون هي المريضة بدل ابنها، لكن هذا قضاء الله ولا اعتراض، الحمد لله، وأسأل الله أن يمنح القوة لكل أم تعاني مثل هذه اللحظات".

كان أيمن كشف عن إصابته بالمرض عبر فيديو مؤثر نشره على حسابه في إنستجرام عام 2023، مؤكدا حينها أنه لن يستسلم.

وقال وقتها: "بإذن الله قدها، أهم شيء ادعولي وإن شاء الله ربنا بشفيني وبشفي كل مريض".

يذكر أن رحلة أيمن مع المرض لم تمر بصمت، فقد كان حريصًا على مشاركة تجربته مع متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، متحدثًا عن تحدياته بروح إيجابية.

وفي أيامه الأخيرة، تصدرت صوره من داخل المستشفى مواقع التواصل، مع كلمات دعم ودعوات بالشفاء من محبيه.

 

إقرأ ايضا

1244497

تعدى عليها جسدياً.. القصة الكاملة لمعلم الجيزة وطالبة الإعدادية

م

جابر يطلب تطليق زوجته: "عايزاني أجمع بينها وبين أختها ودا حرام"

image

"كاميرا وأسانسير".. مرتضى منصور يحرر محضراً ضد اثنين من جيرانه