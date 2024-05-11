الأحد 12 مايو 2024
توقيت مصر 19:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

في أول يوم عمل.. هبوط سعر الدولار في البنوك ويسجل هذا الرقم

فيديو.. السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب رفقة سلطان البهرة

لاعبة مصارعة سعودية تسخر من منافستها المصرية بعد هزيمتها بـ"القاضية"

بيان من يوسف زيدان بشأن حقيقة "إغلاق تكوين" بقرار النائب العام

بعد تسريب الخبر..أحمد العوضي يحسم أنباء عودته لياسمين عبدالعزيز

"حشيش وترامادول".. النيابة تأمر بضبط عصام صاصا بعد ظهور نتائج التحليل

تفاصيل صادمة.. يكتشف أن عروسته رجلاً بعد 12 يوماً من الزواج

تخلص منها فوراً.. علامة إذا وجدتها في البطيخ فلا تأكله

تحالف رجال أعمال معروفين.. إسلام بحيري يكشف مصدر تمويل "تكوين"

بعد تألف نجله.. تعليق مثير من أحمد شوبير بعد فوز الأهلي على البلدية

شرط يسرا للمشاركة في عمل من إخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان ومي عمر

BB1mcxt0
يسرا
السبت، 11-05-2024 04:18 م نسمه عبد الوهاب
كشفت الفنانة يسرا عن شرطها للتعاون مع المخرج محمد سامي في مشروع من بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة مي عمر في عمل فني.
وقالت يسرا خلال لقائها مع et بالعربي: "على حسب أنا هكون فين، مثلا فيلم شقو دا مشروع مقللش مني دا مشروع كبر مكانتي سواء عند زمايلي سواء عند الجيل الجديد أو عند السينما اللي جابت أعلى إيرادات أو في شغلي لأني عمري ما عمت الدور دا قبل كده، في كل الأحوال أنا مقدرش النهاردة أجي حد يقولي تعالي أعملي مش عارفة إيه، هاجي وأبقى فاهمة أنا جايه ليه وهيفيدني في إيه أهم حاجة وإنت بتعرض عليا تكون عارف قيمتي وحاططني صح".

وعبرت يسرا عن إعجابها بأعمال محمد سامي قائلة: "أن كلمته بعد تالت يوم من نعمة الأفوكاتو حقيقي عامل مجهود حلو، محمد سامي ذكي جدا في اختياره للمواضيع بيعرف الناس نفسها في إيه وأي بني آدم يحب يشتغل معاه".

إقرأ ايضا

19_2024-638511001505998515-599

فيديو.. السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب رفقة سلطان البهرة

663f8e2d4c59b765f85f1eb9

لاعبة مصارعة سعودية تسخر من منافستها المصرية بعد هزيمتها بـ"القاضية"

2018_9_20_20_16_52_340

بيان من يوسف زيدان بشأن حقيقة "إغلاق تكوين" بقرار النائب العام

أخبار متعلقة

465721_0

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير الجدل في أول ظهور لها